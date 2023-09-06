Куля російського снайпера пробила лобове скло і влучила у воїна за кермом: що сталося потім (відео)

Український військовий, перебуваючи на передовій за кермом автівки, потрапив на приціл російського снайпера. Куля наскрізь пробила лобове скло, але її смертоносний політ зупинив якісний бронежилет.

Відповідне відео опубліковане у Мережі.

Як видно на опублікованих кадрах, український захисник не тільки вижив після влучання, але й знайшов у собі сили, щоб продовжити рух та виїхати із небезпечної зони обстрілу, збільшуючи швидкість та маневруючи.

“Чудовий приклад героїзму та високої ціни перемоги, яку щомиті несуть наші військові”, - йдеться у підписі до відео.

Куля російського снайпера пробила лобове скло і влучила у воїна за кермом

Нагадаємо, боєць 30-ї бригади імені князя Костянтина Острозького у свій день народження з української "Стугни" знищив одразу дві ворожі цілі.

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