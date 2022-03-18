ЗСУ ліквідували командирів російського полку, причетних до розстрілу під Іловайськом

ЗСУ ліквідували командирів російського полку, причетних до розстрілу під Іловайськом

На українську землю востаннє ступила нога шести окупантів, які займали високі чини у підрозділах російської армії.

Збройні сили України ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного Костромського полку Сергія Сухарєва та його заступника Сергія Крилова. У 2014 році підрозділи полку брали участь у війні на сході України, а його командири керували обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом у так званому "зеленому коридорі".

Загибель окупантів, які знову прийшли на українську землю, підтверджують повідомлення у соцмережах.

Зокрема, про ліквідацію командира полку Сергія Сухарєва повідомили на Facebook-сторінці добровольчого батальйону "Донбас". "Кожен російський військовий злочинець обов‘язково понесе покарання", - зауважили в дописі, нагадавши, що саме командир костромських десантників віддавав накази розстрілювати українських бійців під Іловайськом.

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Підтвердження приходять також із Росії. Авторка одного з таких дописів, в якому згадується про ліквідацію заступника командира полку Сергія Крилова, бідкається, що інформація про загибель десантників 331-го полку надходить мало не щодня. “Так половину полку в цинку привезуть”, - пише вона.

заступник командира 331-го полку Сергій Крилов

Окрім командирів полку, востаннє ступив на українську землю ще один десантник із Костроми — Лев Овчинников, уродженець села Кільмезь.

Лев Овчинников

Також було підтверджено загибель трьох офіцерів російської окупаційної армії з інших армійських підрозділів.

Українські бійці ліквідували заступника командира батальйону з озброєння 38 окремої мотострілкової бригади майора Руслана Петрухіна (уродженця селища Чкаловське Оренбурзької області), капітана Сергія Вишнякова із 22-ї окремої бригади спеціального призначення ГРУ (Ростовська область) та капітана Івана Афанасьєва, вертолітника 39-го гвардійського винищувального авіаційного полку (село Старий Аманак Самарської області), учасника війни у Сирії.

Нагадаємо, упродовж 20 днів російського вторгнення Сили оборони України ліквідували 10 представників вищого командування російських військ.

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