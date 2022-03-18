ЗСУ ліквідували командирів російського полку, причетних до розстрілу під Іловайськом

На українську землю востаннє ступила нога шести окупантів, які займали високі чини у підрозділах російської армії.
Збройні сили України ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного Костромського полку Сергія Сухарєва та його заступника Сергія Крилова. У 2014 році підрозділи полку брали участь у війні на сході України, а його командири керували обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом у так званому "зеленому коридорі".
Загибель окупантів, які знову прийшли на українську землю, підтверджують повідомлення у соцмережах.
Зокрема, про ліквідацію командира полку Сергія Сухарєва повідомили на Facebook-сторінці добровольчого батальйону "Донбас". "Кожен російський військовий злочинець обов‘язково понесе покарання", - зауважили в дописі, нагадавши, що саме командир костромських десантників віддавав накази розстрілювати українських бійців під Іловайськом.
Підтвердження приходять також із Росії. Авторка одного з таких дописів, в якому згадується про ліквідацію заступника командира полку Сергія Крилова, бідкається, що інформація про загибель десантників 331-го полку надходить мало не щодня. “Так половину полку в цинку привезуть”, - пише вона.
Окрім командирів полку, востаннє ступив на українську землю ще один десантник із Костроми — Лев Овчинников, уродженець села Кільмезь.
Також було підтверджено загибель трьох офіцерів російської окупаційної армії з інших армійських підрозділів.
Українські бійці ліквідували заступника командира батальйону з озброєння 38 окремої мотострілкової бригади майора Руслана Петрухіна (уродженця селища Чкаловське Оренбурзької області), капітана Сергія Вишнякова із 22-ї окремої бригади спеціального призначення ГРУ (Ростовська область) та капітана Івана Афанасьєва, вертолітника 39-го гвардійського винищувального авіаційного полку (село Старий Аманак Самарської області), учасника війни у Сирії.
Нагадаємо, упродовж 20 днів російського вторгнення Сили оборони України ліквідували 10 представників вищого командування російських військ.
Читайте також: