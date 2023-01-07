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Кумедний собака увірвався в ефір під час виступу заступниці міністра оборони Україні: відео

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1850
Час на прочитання
1 хв
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Кумедний собака увірвався в ефір під час виступу заступниці міністра оборони Україні: відео

У Міністерстві оборони показали кумедні кадри.

Під час виступу заступниці міністра оборони України в ефір увірвався собака, який почав ластитись до Ганни Маляр. 

Відео опублікувало Міністерство оборони України. 

"Обережно, багато милоти в кадріЦе вам для гарного настрою. Як ми сьогодні робили зйомку на серйозну тему для марафону", - йдеться у повідомленні. 

На кадрах видно, як Ганна Маляр коментує зміни на призовну службу, як тут в кадр потрапляє собака, який почав ластитись до заступниці міністра. 

Нагадаємо, до України повернули відомого пітбуля Адольфа з "Азовсталі". Російські окупанти свого часу вкрали пса у захисника "Азовсталі", який евакуювався з оточеного заводу разом із своїм улюбленцем.

Також помер відомий пес Крим, який втратив своїх господарів через російську ракету, що влучила у будинок у Дніпрі. Тоді загинула вся родина - бабуся, жінка та двоє дітей.

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Дата публікації
Перегляди
1850
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