Кумівство, хабарництво, рекет: як окупанти наживаються на так званому "відновленні" Маріуполя

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники прикриваючись "відновленням" міста продовжують грабувати місцевих та встановлювати свої правила для бізнесу, як у 90-ті роки.

Про ситуацію у місті розповів радник мера Петро Андрющенко.

"Кумівство, хабарництво, рекет. Все спрямовано на власне збагачення. Вулична (стихійна) торгівля. Відтепер не де завгодно, а лише в узгоджених з "адміністрацією" окупантів місцях. Тому, що сформовані комісії з числа псевдополіції, податкової та адміністрації, які мають штрафувати та карати. В реальності, ти просто маєш дати хабар або в райадміністрації, або в міській адміністрації", - зазначив він.

За його словами, "вирішити" питання щодо торгівлі можна із заступником псевдомера Бодягіна або його "решалами" на кшталт Фтіца або Сергія Косенко – "і можеш за розумну системну плату торгувати де завгодно та як завгодно".

Така ж сама схема з контролем цін на продукти, вартість м’яса відрізняється від 50 грн за кілограм.

"Дизельне пальне. Ну тут вже зв’язка Іващенко – МНС Росії – місцеві гауляйтери Маріупольського району і дизпаливо за низькими цінам річкою йде місцевим фермерам. Будівельні матеріали та роботи. Росіяни завезли дійсно багато будівельних матеріалів. Для "безоплатної видачі населенню". Але де наші колаборанти, а де безкоштовна видача? Тому в Маріуполі відкривають пункти продажу будівельних матеріалів, які купують люди на гроші від продажу власного майна в ломбардах, що віддають частину прибутку в міську адміністрацію", - повідомляє Андрющенко.

За його даними, так званий будівельний бізнес також контролює МНС Росії, яке власне і прикриває офіційним списанням на ремонти цих матеріалів.

"Дружня спайка колаборантів та мнсників набирає обертів. Особливо з огляду на те, що контракти з МНС Росії лише до жовтня. То обидві сторони поспішають вкрасти все, що ще можна. Бандитський Маріуполь минулого повернувся в теперішнє та майбутнє на час окупації", - резюмував він.

Нагадаємо, Росія заздалегідь планувала знищення Маріуполя та масове вбивство його жителів.

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