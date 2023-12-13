Куп'янськ, Бахмут і Авдіївка: військовий пояснив, чому РФ атакує саме ці міста

За словами Тимочка, дії росіян на фронті – це реакція на ситуацію, а не унікальна військова кампанія.

Подальший розвиток подій на полі бою тісно пов'язаний з політичною ситуацією у самій РФ.

Таку думку висловив військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, передає "Еспресо".

"Якщо зважати лише на військовий аспект, ми можемо пропустити багато політичних загроз, які пізніше вплинуть на наше озброєння та підтримку серед міжнародних інститутів. Це може серйозно зашкодити Україні в майбутньому. Зокрема, при підготовці наших наступальних операцій. Тому це потрібно враховувати", – сказав він.

Чому РФ атакує Бахмут, Авдіївку і Куп'янськ

За словами Тимочка, дії росіян на фронті – це реакція на ситуацію, а не унікальна військова кампанія.

"Куп'янський напрямок – це намагання зайняти залізничний вузол в Харківській області, щоб потім поширити наступ в напрямку Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки.

Бахмут – вимушений крок, бо військовий гарнізон, який був у Бахмуті, був перед загрозою оперативного оточення.

Авдіївка – укріпрайон і дуже велика близькість до Донецька, вогневий контроль за приміськими територіями Донецька. Тобто на всіх напрямках атаки росіян є лише реакцією на складену ситуацію", – пояснив Тимочко.

Раніше генерал Тарнавський розповів про ситуацію в Мар'їнці.

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