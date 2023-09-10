Куп'янськ за рік після звільнення: який вигляд має місто (фото)

Наступ росіян на Харківщину розпочався у перший день повномасштабного російського вторгнення.
Куп’янськ на Харківщині звільнили від російських окупантів рівно рік тому - 10 вересня 2022 року. Куп'янськ перебував в окупації від 27 лютого.
Кореспондентка ТСН побувала у звільненому місті та показала, який вигляд воно має наразі.
Прифронтовий Куп’янськ розташований за 10 км від фронту, тому мало не щодня місто обстрілюють росіяни.
З міста виїхала більша частина жителів, однак місцева влада намагається повернути Куп'янськ до нормального життя - окупанти знищили чи пошкодили більшість житлових будинків. Зокрема,у трьох школах Куп'янської громади відновили дистанційне навчання, наразі 1247 дітей займаються онлайн.
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