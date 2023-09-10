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Куп'янськ за рік після звільнення: який вигляд має місто (фото)

Куп'янськ за рік після звільнення: який вигляд має місто (фото)

Куп'янськ розбитий внаслідок обстрілів / Фото: ТСН.ua

Наступ росіян на Харківщину розпочався у перший день повномасштабного російського вторгнення.

Куп’янськ на Харківщині звільнили від російських  окупантів рівно рік тому - 10 вересня 2022 року. Куп'янськ перебував в окупації від 27 лютого.

Кореспондентка ТСН побувала у звільненому місті та показала, який вигляд воно має наразі.

Прифронтовий Куп’янськ розташований за 10 км від фронту, тому мало не щодня місто обстрілюють росіяни.

Українські оборонці звільнили Куп'янськ 10 вересня 2022 року / © ТСН.ua
Українські оборонці звільнили Куп'янськ 10 вересня 2022 року / Фото: ТСН.ua

З міста виїхала більша частина жителів, однак місцева влада намагається повернути Куп'янськ до нормального життя -  окупанти знищили чи пошкодили більшість житлових будинків. Зокрема,у трьох школах Куп'янської громади відновили дистанційне навчання, наразі 1247 дітей займаються онлайн.

У місті не вціліло майже нічого / © ТСН.ua
У місті не вціліло майже нічого / Фото: ТСН.ua
Від початку повномасштабної війни у місті вп'ятеро поменшало жителів / © ТСН.ua
Від початку повномасштабної війни у місті вп'ятеро поменшало жителів / Фото: ТСН.ua

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