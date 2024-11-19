Купʼянський напрямок: "мʼясні штурми" РФ призводять до сотень втрат

Втрати ворога на цьому напрямку йдуть на сотні, а знищена техніка — на десятки

На Куп’янському напрямку тривають активні бойові дії, де російські окупанти використовують тактику штурмів малими групами. Проте такі атаки, які військові називають "м’ясними штурмами", призводять до значних втрат серед особового складу противника.

Про це розповів пресофіцер Луганського прикордонного загону-бригади "Помста" Віктор Пономарьов в ефірі Громадського радіо.

За словами військового, втрати ворога на цьому напрямку йдуть на сотні, а знищена техніка — на десятки. Зазвичай групи окупантів складаються з п’яти осіб, з яких частина здається в полон, інші зазнають поранень або гинуть.

Водночас росіяни не припиняють спроб захопити українські території, використовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію. Куп’янськ постійно потерпає від авіаударів, а FPV-дрони ворога часто атакують транспортні засоби.

Пономарьов зазначив, що попри високе вогневе насичення з боку окупантів, українські сили ефективно протидіють і відповідають ударами. Ситуація на Куп’янському напрямку наразі дещо стабілізувалася, хоча бойові дії тривають.

Нагадаємо, що за словами командира батальйону ударник безпілотників "Ахіллес" Юрія Федоренка, у росіян був план до 1 листопада захопити Куп’янськ-Вузловий і лівобережжя Куп'янщини, але цей план провалився.