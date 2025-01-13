Куп'янський напрямок: військовий оцінив тактику і втрати ворога

На Куп'янщині ситуація дуже складна. Це пов'язано з тим, що ворогу визначали завдання до 1 листопада оволодіти Купʼянськом Лівобережним та Куп'янськом Вузловим. Противник не зміг виконати це завдання, далі були перенесені терміни до Нового року. Як наслідок, до противника приїжджало їхнє керівництво, російські окупаційні генерали, які перевіряли особовий склад, ставили до строю всіх, хто може тримати в руках зброю.

Про це сказав командир Батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр ім. кошового отамана Сірка Юрій Федоренко.

Ворог тисне, проте ЗСУ утримують територію

За словами Федоренка, також додавалися додаткові резерви як техніки, так і живої сили для того, щоб нарощувати зусилля і спробувати все-таки виконати поставлене завдання до Нового року. На сьогодні противника у Купʼянську Лівобережному та Купʼянську Вузловому немає, незважаючи на постійні спроби туди пройти.

"Якщо казати про "клин", який противник організував до населеного пункту Кругляківка (це нижче за течією), – в напрямку Колесниківки рух ворога повністю призупинений. Останній місяць противник успіху не має. Більше того, з Колесниківського лісу Силам оборони майже повною мірою вдалося вибити ворога. Якщо казати про території вниз за течією ще — Загризове і напрямок Лозової — там противник за останній період мав часткові успіхи, але також на поточний момент призупинений", — зазначив військовий.

Тактика противника – це "броня", пояснює Федоренко, тобто броньована техніка, яку він застосовує в кількості від 5 до 20 одиниць в моменті. Спереду рухається танк із тралом, завдання якого — зняти мінні загородження. Інші машини прикривають вогневою міццю своїх гармат, а також важкокаліберних кулеметів, зверху яких розташована штурмова піхота від п'яти піхотинців. Тобто за один раз противник може переміщати 30-50 піхотинців. Завдання полягає в тому, щоб максимально швидко дійти до передньої лінії боєзіткнення або прорвати наші бойові порядки, спішити піхоту, відтягнути техніку. Піхота перегруповується і потім намагається вибивати Сили оборони із займаних позицій.

"Останні два штурми, які чинив противник, призвели до того, що ворог втратив після першого штурму 50% своєї техніки. Вся жива сила була знищена протягом 3,5 годин. Це більше 40 піхотинців, яким вдалося спішитись", — наголосив командир.

Другий накат противника, додає він, — це 5 одиниць техніки:

4 з них спалив батальйон "АХІЛЛЕС", штурмова піхота була знищена частково ще на підступах. На самій бронемашині були вдалі "зальоти"

решта була добита під час намагання зайняти вихідні позиції.

"Тому більше ніж динамічно, але так чи інакше спільною роботою вдається достатньо активно не просто зривати противнику терміни просування, а й утримувати нашу землю", — завершив Федоренко.

Як зазначалося, минулої доби втрати російських загарбників склали 1510 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 2 засоби ППО, 183 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 110 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

Читайте також: