Купа "м'яса" підсилить бойові можливості РФ, як би ми з цього не сміялися – Білецький

Перший командир полку "Азов" Андрій Білецький пояснив, які небезпеки для України несе оголошена в Росії мобілізація.

Про це він розповів ефірі "Радіо НВ".

За словами Білецького, зараз Росії на фронті катастрофічно не вистачає піхоти і мобілізація за три-чотири місяці допоможе ворогові вирішити це питання.

"У Росії від першого дня війни брак піхоти, мотострілків, механізаторів. Це було ключовим фактором їхніх невдач і програшів. У них – перевага в артилерії, РСЗВ, ракетних озброєннях. Ця перевага нівелювалася в контексті того, що ніким було займати позиції. Як казав один американський генерал: "Ще жоден літак не зайняв місто", – каже екскомандир "Азову".

Військовий певен, що за три-чотири місяці РФ нажене в Україну купу "м'яса" і це підсилить бойові можливості окупантів, "як би ми з цього не сміялися".

"Чим треба відповідати Україні? Моя думка, що треба вести асиметричну війну. Тобто, якщо ми будемо відповідати Росії мобілізацією і так далі, це теж частково необхідно, але частково, то ми ні до чого не призведемо. По простій причині. Тому що ресурса того ж самого "м’яса", ресурса гармат, танків і так далі в Росії все рівно буде ще на найближчі роки більше, ніж в Україні", — сказав Білецький.

Саме тому, замість числових показників, він закликає підсилювати ефективність ведення війни і підготовку українських бійців.

"Це знову-таки не тільки отримання західної зброї, це інтенсифікація, інтенсивність саме в бойовій підготовці. Треба цю зброю освоювати і треба її використовувати максимально ефективно. Бойова підготовка — це також покращення своїх можливостей в тактиці, в оперативному мистецтві і так далі. Це те, що необхідно. Тому що "м’ясо на м’ясо" у нас не вийде", — підсумував колишній командир "Азову".

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію.

Згодом росіяни почали виходити на перші акції протесту проти мобілізації, проте мітингувальників швидко розганяли силовики.

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