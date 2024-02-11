"Купа металобрухту": у Мережі показали знімок з порту Феодосії після знищення "Новочеркаська"

Інших суден Чорноморського флоту у порту немає.

З порту Феодосії, де було знищено корабель "Новочеркаськ", опубліковали новий знімок.

Про це пише "Крим.Реалії".

Зазначається, що від "Новочеркаська залишився тільки затоплений ніс і кілька куп металобрухту". Інших суден Чорноморського флоту у порту немає.

Знімок з порту Феодосії, де знищено "Новочеркаськ"

"26 грудня 2023 року в результаті удару по порту Феодосії в Криму, за даними української сторони і британської розвідки, було знищено російський великий десантний корабель Новочеркаськ", - нагадали у повідомленні.

Після удару по кораблю "Новочеркаськ" міністр оборони Великобританії Грант Шаппс заявив, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту.

Знищення десантного корабля "Новочеркаськ" - що відомо

У ніч проти 26 грудня 2023 року у порту Феодосії тимчасово окупованого Криму було знищено великий десантний корабель (ВДК) Росії "Новочеркаськ". Після потужних вибухів там сталася масштабна пожежа і відбувалася сильна детонація. Повітряні сили ЗСУ атакували корабель Чорноморського флоту крилатими ракетами.

Також у Мережі з'явилася оновлена інфографіка про втрати Чорноморського флоту Росії, до яких входить ракетний катер "Івановєц", затоплений напередодні на заході окупованого Криму.

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