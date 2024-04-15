Купа техніки та сотні окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росіян

ЗСУ ліквідовують загарбників на полі бою.

Втрати Росії у війні проти України на ранок понеділка, 15 квітня, становлять 454 420 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб.

За час повномасштабної війни ліквідовано:

особового складу ‒ близько 454420 (+770) осіб

танків - 7180 (+6)

бойових броньованих машин - 13796 (+31)

артилерійських систем - 11593 (+41)

РСЗВ - 1046

засобів ППО - 758

літаків - 347

гелікоптерів - 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9266 (+31)

крилатих ракет - 2092 (+3)

кораблів та катерів - 26

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 15510 (+51)

спеціальної техніки - 1908 (+3)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення.

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