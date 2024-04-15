Купа техніки та сотні окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росіян

ЗСУ ліквідовують загарбників на полі бою.
Втрати Росії у війні проти України на ранок понеділка, 15 квітня, становлять 454 420 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб.
За час повномасштабної війни ліквідовано:
- особового складу ‒ близько 454420 (+770) осіб
- танків - 7180 (+6)
- бойових броньованих машин - 13796 (+31)
- артилерійських систем - 11593 (+41)
- РСЗВ - 1046
- засобів ППО - 758
- літаків - 347
- гелікоптерів - 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9266 (+31)
- крилатих ракет - 2092 (+3)
- кораблів та катерів - 26
- підводних човнів - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15510 (+51)
- спеціальної техніки - 1908 (+3)
Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення.
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