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Купа техніки та сотні окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росіян

Купа техніки та сотні окупантів: Генштаб оновив дані про втрати росіян

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

ЗСУ ліквідовують загарбників на полі бою.

Втрати Росії у війні проти України на ранок понеділка, 15 квітня, становлять 454 420 окупантів. 

Про це повідомляє Генштаб.

За час повномасштабної війни ліквідовано:

  • особового складу ‒ близько 454420 (+770) осіб
  • танків - 7180 (+6) 
  • бойових броньованих машин - 13796 (+31) 
  • артилерійських систем - 11593 (+41) 
  • РСЗВ - 1046 
  • засобів ППО - 758 
  • літаків - 347 
  • гелікоптерів - 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9266 (+31)
  • крилатих ракет - 2092 (+3)
  • кораблів та катерів - 26 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15510 (+51) 
  • спеціальної техніки - 1908 (+3)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення.

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