"Купи мені літак": українці закликають заможних людей світу допомогти пілотам закрити небо над Україною

Здавалося б неймовірна ідея, але її перетворили на реальний проєкт – «Купи мені літак».

Військові льотчики звернулися до українців з проханням придбати для них винищувачі і львівські підприємці взялися це прохання виконати, про це йдеться в ТСН.

«Купи мені літак. Я захищу від цієї чуми українське небо і не дозволю їй перейти на твоє», - кажуть на відео військовий льотчик біля розбитого літака і звертається до заможних людей світу, щоби допомогли купити винищувач.

Львівський бізнесмен Юрко Назарук послухав прохання пілотів і подумав, чом би й ні. Створив благодійний фонд і каже, що охочих його підтримати грошима уже тисячі. «Світ відмовляється закрити небо, це можуть зробити наші пілоти, для того їм потрібні бойові літаки. Вартість коливає від 2 до 50 мільйонів», - каже підприємець.

Залишки одного з найдорожчих російських винищувачів – СУ-35 вартістю близько 50 млн доларів знищили Повітряні сили України під Черніговом. «Цей літак вже ніколи не підніметься в небо і не принесе горя. Зараз ми знищили, якщо процентну кількість брати, в два рази більше літаків, ніж знищив у нас противник, але ми теж губимо літаки», - зазначає командувач повітряних сил ЗСУ (2015-2021 роки) Сергій Дроздов.

Бодай один, а краще кілька винищувачів взявся придбати благодійний фонд. На гроші, які інвестують заможні люди: бізнесмени, айтішники, актори чи співаки з усього світу. Фонд купує і одразу ж передає на баланс Повітряним силам України, бо сам не може бути власником бойового літака. «Наше Міністерство оборони робить все що може, щоб отримати літаки від інших країн партнерів, але за цим стоїть велика політика, хтось боїться передавати літаки, хтось сумнівається. Ми даємо можливість приватним донаторам, інвесторам це зробити», - зазначає Назарук

Він каже, вже є країни-союзники, готові продати літаки і хоч ідеться про величезні суми, вірять в успіх проєкту. Адже на боці України зараз усе прогресивне людство. Бізнесменам, які зазирають у майбутнє, наприклад, вкладають гроші в космос треба тільки підказати, що тут, на землі, просто зараз є деякі невідкладні справи. «Ми не зверталися до конкретних олігархів, але коли з новин бачимо, що Ілон Маск хоче побудувати місто на Марсі, а Біл Гейтс займається акліматичними змінами. Кожен з багатих людей може взяти участь», - переконує підприємець.

І у фонді і пілоти вірять, що все вдасться, бо українська небесна кара має перемогти рашистську пітьму.

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