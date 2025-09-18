Купʼянськ під тиском: бої точаться за підступи до міста — оглядач

Купʼянськ / © Getty Images

Російські війська змогли просунутися через підземний трубопровід на Радьківку. У трубі окупанти подолали понад 10 км, що дозволило їм зосереджувати сили у значній кількості.

Про це інформує 18 вересня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников

За його словами, у теорії точки входу та виходу з труб можна контролювати, але на практиці це надзвичайно важко. Саме через значну відстань між ними ситуація на Купʼянському напрямку відрізняється від подій в Авдіївці чи Суджі.

Оглядач також розкритикував нове рішення ставити колючий дріт у трубах: «Це спірний крок, адже кращої перепони, ніж підірвана труба з бетонними замінованими загородженнями, поки не існує».

Зараз противник достатньо накопичився і в самій Радьківці, і в лісі між селом та Купʼянськом. Почалися бої за саме місто, і в деяких місцях ворог уже встиг закріпитися. Відтак мова про швидку зачистку Купʼянська українськими силами не йде.

На думку військового оглядача, настав час піднімати питання безпеки та доцільності перебування українського гарнізону на лівому березі Осколу. Якщо раніше у Ківшарівці можна було б довго стримувати ворога, то нині ситуація змінилася на користь противника.

Ситуація в Купʼянську та навколо нього стає критичною: противник використав інфраструктурні вразливості для накопичення сил і вже веде бої в місті. Українське командування має оцінювати нові ризики та переглядати тактику утримання позицій.

Ситуація в Куп’янську

Вже тривалий час в Куп’янську та на його околицях точаться бої. Попри чутки, росіяни не можуть закріпитися у місті, а їхні спроби прориву щоразу зазнають невдачі.

Раніше повідомлялося, що російська армія продовжувала використовувати газопровід для перекидання військ, однак це було пов’язано не з нестачею техніки, а з метою уникнення її знищення. Ця тактика дозволяла приховано перекидати піхоту, яку згодом українські захисники виявляли та знищували.

Також відомо, що російські військові намагалися просунутися у Куп’янську та його околицях. Їхньою головною метою було закріпитися в місті, але всі спроби зустрічали потужний опір. Навіть з урахуванням незначних територіальних змін на карті бойових дій, тактичні успіхи ворога були мінімальними.

За даними, які були оприлюднені раніше, українські військові були готові до сценарію проникнення ДРГ у цивільному одязі, що підтверджує ефективну роботу розвідки та своєчасну реакцію на загрози.