Куп’янськ стає могилою для ворога: "Хартія" показала відео знищення окупантів

Російські війська не припиняють спроб захопити Куп’янськ на Харківщині, кидаючи у бій значні сили піхоти. Бійці 13 бригади «Хартія» продемонстрували, як за допомогою дронів перетворюють кожен штурм ворога на квиток в один кінець.

Відповідне відео з’явилося в телеграм-каналі «Хартії».

Військовослужбовці оприлюднили відеодобірку результативної роботи по ворожих штурмових групах, які намагалися прорватися до Куп’янська.

У бригаді зазначають, що на цьому напрямку російські окупанти не припиняють спроб утримати позиції та постійно здійснюють атаки.

«На Куп’янщині росіяни не полишають спроб втримати місто та масово лізуть з усіх щілин. Тож у наших дронарів роботи багато, а значить, багато яскравих уражень піхоти й техніки загарбників», — йдеться в дописі «Хартії».

Бої у Куп’янську — останні новини

4 лютого стало відомо, що в Куп’янську в районі лікарні Сили оборони України оточили до 50 російських окупантів. Як повідомив речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, кількість заблокованих загарбників щодня зменшується через удари української артилерії та дронів.

Наступного дня військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що в Куп’янську триває зачистка центру від залишків оточених російських груп. За даними оглядача, ЗСУ мають успіхи на окремих ділянках, попри безперервні штурми ворога біля Радківки, Голубівки, Ківшарівки та Куп’янська-Вузлового. Окупанти зосереджуються на лівобережжі Осколу, що вказує на зміну їхньої тактики, хоча Генштаб наразі не надав офіційних підтверджень.

7 лютого Трегубов поінформував, що ситуація на Харківщині напружена: ворог намагається просунутися до Липців, Дегтярного, Куп’янська та Вовчанська, шукаючи слабкі місця в обороні ЗСУ. Інтенсивність атак дещо знизилася через відключення Starlink у росіян, що спричинило хаос в управлінні. Також загарбникам заважає погода: ожеледиця та обмерзання дронів гальмують наступ. Не маючи успіхів, ворог засилає ДРГ для залякування цивільних.