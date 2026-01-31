Війна в Україні / © Getty Images

Реклама

Куп’янськ-Вузловий наразі перебуває під повним контролем Сил оборони України.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Як зазначають аналітики, підтвердженням стабільної ситуації в селищі є щоденні відео, які публікує український військовослужбовець. На кадрах видно, що він вільно пересувається центром населеного пункту без бронежилета та каски.

Реклама

Повідомляється, що час від часу в Куп’янськ-Вузловий все ж намагаються проникнути малі групи противника.

Зазначається, що ці підрозділи діють з району Піщаного та намагаються інфільтруватися до селища вздовж залізничної колії.

Водночас аналітики підкреслюють, що такі групи оперативно виявляють і знищують. Подібні дії відбуваються відносно часто, однак вони необхідні для недопущення подальшого накопичення сил противника в населеному пункті.

Раніше повідомлялося, що начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про нібито захоплення стратегічно важливого селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області.

Реклама

Ми раніше інформували, що українські війська утримують позиції в районі Оріхово-Василівки, інформація поширена в окремих українських інформаційних ресурсах про нібито повний контроль російських військ над населеним пунктом є недостовірною.