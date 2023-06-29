Купівля дорогих авто та вілли в Іспанії: скандальним одеським військкомом зацікавилась прокуратура

Офіс генерального прокурора повідомив, що перевіряє причетність скандального одеського військкома Євгена Борисова щодо ухилення від військової служби, незаконного збагачення та перевищення службових повноважень.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними прокуратури, відкрито провадження за фактами можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень колишнім керівником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ст. 368-5, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Слідство встановлює дані оприлюднені у ЗМІ щодо того, що родина скандального ексвійськкома з Одеси під час воєнного стану придбала дорогі автомобілі та віллу в Іспанії на загальну суму 196 млн грн., що не відповідає їхньому реальному доходу.

"Для підтвердження цієї інформації здійснюється комплекс слідчих та процесуальних дій, а також направлено до компетентних органів Королівства Іспанії, Республіки Молдови, Румунії, Туреччини запити про міжнародну правову допомогу", - повідомили у прокуратурі.

Також слідчі встановлюють, чи не ухилявся колишній військком від служби під час перебування за кодоном начебто на лікуванні.

"Правоохоронці досліджують питання наявності законних підстав виїзду військової службової особи, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, за межі країни під час дії воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Слідчі уже опитали понад 30 свідків, провели 11 обшуків. Було здійснено 17 оглядів та тимчасових доступів, направлено понад 100 запитів до органів державної влади, підприємств, установ та організацій, проведено три податкових перевірки господарської діяльності членів родини посадовця.

Справою займається ДБР під контролем Офісу генерального прокурора.

Скандал навколо Борисова

Журналісти "Української правди" провели розслідування щодо незаконного збагачення Борисова та купівлі його родичами елітних автомобілів та нерухомості в Іспанії. У матеріалі йшлось, що це придбали під час повномасштабної війни Росії проти України.

Через це президент України Володимир Зеленський "дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна".

Керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк 28 червня повідомила, що Борисова було звільнено з посади військкома Одеської області.

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