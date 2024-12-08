"Курахівський карман": Бунятов "Осман" повідомив про ризик оточення українських бійців

Для росіян Успенівка наразі в пріоритеті на цьому напрямку.

На двох бойових машинах піхоти (БМП) ворог штурмував околиці Успенівки, так званий Курахівський карман, піхота була повністю знищена, техніка змогла вийти з під вогню.

Про це повідомив командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

"Сьогодні на 2 БМП "пі**ри" знову заскочили на окраїну Успенівки (Курахівський карман), піхота була повністю знищена, техніка змогла вийти з під вогню", - написав Бунятов.

Захоплення цього населеного пункту, за словами "Османа", є перспективним для подальшого оточення наших сил в "кармані".

"Тому ворог ставить його в пріоритет і нарощує резерви для нових штурмових дій", - сказав Бунятов.

Нагадаємо, у Генштабі також повідомили про інтенсивність атак противник на Курахівському напрямку. Станом на 8 грудня там зафіксували 42 боєзіткнення. Атаки противника відбивалися бійцями ЗСУ поблизу Сонцівки, Зорі, Курахового, Єлізаветівки, Романівки, Ганнівки, Успенівки, Розливу, Старих Тернів, Дачного та Нескучного.

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