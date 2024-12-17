Курахівський напрямок сиплеться: в ЗСУ повідомили про відсутність підсилення піхоти

Курахівський напрямок поступово сиплеться, ворог перетягнув туди частину резервів з Покровського.

Про це повідомив Станіслав Бунятов "Осман", командир взводу 24ОШБ "Айдар".

Основний акцент роблять на проривах ліній технікою, відрізання позицій та утворення так званих "кліщів".

"Наша піхота вже стомилася, бої 24/7, заміняти та підсилювати майже немає ким, по снарядам на арту та міномети ситуація теж не дуже", - заявив він.

Нагадаємо, за заявою Генштабу станом на 17 грудня найскладніша ситуація склалася на Лиманському та Покровському напрямках. Там точаться бої. На Гуляйпільському напрямку противник не проводив активних дій, на Придніпровському напрямку атака ворога була безуспішною.

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