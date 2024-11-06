Курахове може опинитися в оточенні російських військ — речник 33-ї бригади

Місто Курахове Донецької області може потрапити в оточення російських окупаційних військ, які наступають із трьох сторін.

Про це повідомив пресофіцер 33-ї окремої механізованої бригади Назар Войтенков у коментарі "Радіо Свобода".

За його словами, війська РФ просунулися на деяких ділянках, зокрема мали успіхи у зоні відповідальності 33-ї бригади.

"Сили оборони, які стоять на курахівському напрямку, виконують бойові завдання доти, доки не буде інших наказів. Оцінити питання виходу я наразі не можу, але ситуація дійсно надскладна", - наголосив Войтенко.

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Речник 33-ї бригади відзначив, що порівняно з літом цього року ситуація біля Курахового змінилася досить швидко.

У Кураховому багатоквартирна забудова та приватний житловий сектор щодня зазнають обстрілів російської авіації та ствольної артилерії різних калібрів.

Раніше український моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що росіяни окупували село Степанівка, розташоване неподалік Курахового.

Нагадаємо, останнім часом окупанти посилили тиск на Курахове, зокрема з нових напрямків, які ставлять під загрозу логістику до міста. Для цього ворог залучив велику кількість ресурсів на декількох ділянках фронту.

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