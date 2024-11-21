"Курахове оточене вже на 70%": військовий експерт відповів, що може змінити ситуацію

Росіяни можуть повністю оточити місто Курахове Покровського району Донецької області. Ситуація зміниться лише у випадку, якщо у ворога закінчаться ресурси, і він не зможе наступати, а Україна перекине туди більше своїх ресурсів, щоб чинити опір.

Про це заявив військовий експерт Іван Ступак в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, ситуація може покращитися лише, якщо на цій ділянці фронту відбудуться суттєві зміни, а саме , якщо в росіян закінчаться ресурси і вони не зможуть наступати.

"Велика загроза є. Курахове оточене вже на 70%, а може більше. Я припускаю, що термін перебування там наших військових вимірюється тижнями. Це за умови, якщо не зміниться ситуація кардинально з нашого боку або російського" , — сказав він.

Ступак додав, що Україні потрібно буде перекинути туди більше своїх ресурсів, щоб чинити опір ворогу.

"Але, мені здається, за тієї ситуації, яка є, ми протягом кількох тижнів повинні вийти з міста", — висловив свою думку Ступак.

Нагадаємо, як у місті Часів Яр, так і у Кураховому — стратегічно важливих населених пунктах в Донецькій області, точаться запеклі бої.

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