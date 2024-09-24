Курахове перебуває по флангах у відносному оточенні - 33-ї ОМБр

Місто Курахове на Донеччині перебуває по флангах у відносному оточенні. Попри це наразі загрози захоплення міста немає.

Про це заявив в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр Назар Войтенков в ефірі "Еспресо".

"Наразі Курахове перебуває по флангах у відносному оточенні. Якби росіяни просунулися далі на Вугледарському і Покровському напрямках, то у них була б дійсно можливість зайти в тил і закрити в кільце місто Курахове. Але наразі, завдяки Силам оборони, їм це не вдається", - наголошує Войтенков.

За його словами на цій ділянці фронту протягом останніх кількох днів вдалося за два дні знищити понад 16 одиниць техніки та понад 60 військових особового складу росіян.

"Згідно з коментарями офіцера 15-ї бригади, яка діє на Покровському напрямку, там вдалося зупинити росіян. Вони нікуди далі не йдуть. Так само тут. Ми їх зупинили, і жоден їхній штурм не був успішним. Вони просто гинуть у полях", - каже Войтенков.

Як повідомляв аналітик Forbes Девід Акс, 72-га ОМБр у Вугледарі опинилася під загрозою оточення. Майже два роки її бійці обороняють місто. Протягом цього часу військові виснажилися.

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