Курахове: ворог контролює основну частину території міста - військовий оглядач

Курахове: фактично, ворог контролює основну частину території міста, всю багатоквартирну забудову та майже весь приватний сектор.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

Виключення - підходи до ТЕС зі сходу та південного сходу. Там ще зберігаємо буферну зону у вигляді смуги залишків приватних будинків.

Наступним кроком ворога буде підготовка до штурму Курахівської ТЕС.

"Я не знаю, скільки там вдасться стояти, враховуючи, що єдина дорога для відходу скоро може бути перерізана. Тому запамʼятайте дві точки - Дачне та ТЕС. Це фактично останні рубежі оборони курахівського напрямку. Все інше вже не має особливого сенсу", - йдеться у повідомленні експерта.

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Раніше військовий журналіст розкритикував зведення Генштабу ЗСУ щодо Курахового. Він вважає, що ці дані неправдиві.

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