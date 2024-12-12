Курахове залишається ціллю ворожого наступу: скільки військових РФ залучила до захоплення міста

Курахове є стратегічним пріоритетом для початку наступу на Покровськ.

Окупація міста Курахове є ключовою ціллю російських військ, адже дає змогу швидко захопити Покровськ.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Росіяни можуть використати індустріальний потенціал Покровська для подальших операцій у напрямку Слов’янська чи Дніпропетровщини. Тому, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, окупанти не будуть нищити місто.

"Захоплення зруйнованого міста значно ускладнить проведення бойових дій та організацію військ, тому ворог сподівається зайняти Покровськ у відносно цілому стані, щоб використовувати його інфраструктуру", - сказав він.

Курахове-Покровськ: скільки російських військових зосереджено на напрямку

Близько 100-150 тис. ворожих військових, з яких близько 40 ти. залучено до наступу на Курахове, сконцентровано на цьому напрямку фронту.

Нагадаємо, російські загарбники прагнуть захопити Курахове та Курахівське водосховище, щоб створити собі плацдарм для наступу на Покровськ, який вони збираються захоплювати штурмами. Через це саме Курахівське водосховище має для росіян більшу важливість, ніж саме місто.

Тимочко зазначив, що зараз там точаться запеклі бої. Ворог активно просувається і намагається закріпитися на північному березі водосховища. Поки російські війська не контролюють Курахове та прилеглі території, їхній наступ на Покровськ буде суттєво ускладненим.

"Ворог сподівається по водосховищу і місту побудувати лінію оборони флангів, але далі просуватися буде складно, особливо з настанням зими та коротким світловим днем. Проте вони, швидше за все, спробують наступати на Покровськ, промислове місто", - зазначив він.

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