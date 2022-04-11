Кураторами були Кобзон і Зюганов: СБУ показала допит агента РФ, який працював у адміністрації президента

Кураторами були Кобзон і Зюганов: СБУ показала допит агента РФ, який працював у адміністрації президента

Російський агент розповів про роботу на державу-агресорку.

СБУ затримала російського агента, який раніше працював у адміністрації президента. Він заявив, що у 2014 році втік з України, а його кураторами були депутати російської Держдуми Кобзон та Зюганов.

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Про це йдеться у відео допиту, яке опублікувала СБУ.

За допомогою російських спецслужб, зрадник працевлаштувався у департамент зовнішньої політики АП, який займався європейською інтеграцією України. Там він отримував секретну інформацію та передавав їй ворогу. Потім він працював у ЗСУ.

Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну російська розвідка поставила перед агентом нові завдання: збирати інформацію про силові структури, відомості про новітні зразки зброї та військової техніки тощо. Колаборанта затримали у Донецькій області. Також зрадник розповів, що він займався вербуванням колишніх українських військових, політиків та переселенців з Донбасу.

"Під час допиту агент детально розповів про те, які вказівки він отримував від ворога, надав інформацію про осіб, що цікавили росіян, а також персональні дані відомих йому членів агентурної мережі РФ в Україні. Наразі з ним проводяться відповідні заходи для встановлення всього ланцюжка державних зрадників і колаборантів, які працюють на ворога", - йдеться у повідомленні СБУ.

Ворожому агенту загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на кордоні Харківської та Донецької областей співробітники Служби безпеки України затримали колишнього співробітника адміністрації президента України. Слідство вважає його агентом російських спецслужб, розповів начальник Управління СБУ в Харківській області Роман Дудін в інтерв'ю 11 квітня.

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