Курник або сарай: у Мережі показали, який вигляд має хатина російського окупанта, який мародерив у Бучі

Блогер зазначив, що будинок росіянина нагадує хижу 17 століття.
Користувачі соціальних мереж знайшли будинок російського окупанта Сабашникова, який грабував українців у Київській області. Це приміщення нагадує хижу, курник або сарай.
Про це розповів блогер Андрій Луганський та показав житло вбивці у TikTok.
Російський вбивця, який мародерив у Бучі живе в селі Оймур Кабанського району в Бурятії. Будинок окупанта виглядає, як курник - житло з піччю, дим з якої виходить не через трубу, а у віконце або через двері.
Блогер додав, що будинок росіянина нагадує хижу 17 століття. У 21 столітті просто не віриться, що так бідно можуть жити люди.
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