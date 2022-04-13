Курник або сарай: у Мережі показали, який вигляд має хатина російського окупанта, який мародерив у Бучі

Курник або сарай: у Мережі показали, який вигляд має хатина російського окупанта, який мародерив у Бучі

Блогер зазначив, що будинок росіянина нагадує хижу 17 століття.

Користувачі соціальних мереж знайшли будинок російського окупанта Сабашникова, який грабував українців у Київській області. Це приміщення нагадує хижу, курник або сарай.

Про це розповів блогер Андрій Луганський та показав житло вбивці у TikTok.

Російський вбивця, який мародерив у Бучі живе в селі Оймур Кабанського району в Бурятії. Будинок окупанта виглядає, як курник - житло з піччю, дим з якої виходить не через трубу, а у віконце або через двері.

Блогер додав, що будинок росіянина нагадує хижу 17 століття. У 21 столітті просто не віриться, що так бідно можуть жити люди.

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