Курс валют на 19 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Офіційний долар не змінювався від 21 липня 2022 року.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 19 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро зріс на 3 коп. Злотий знизився на 1 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,99 грн (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,40 грн (- 1 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,39 - 37,99 грн

"Ощадбанк" – 37,85 - 38,75 грн

"Укрексімбанк" – 37,65 - 38,45 грн

"ПУМБ" – 37,75 - 38,50 грн

Курс євро банках

"ПриватБанк" – 40,10 - 41,10 грн

"Ощадбанк" – 40,55 - 41,55 грн

"Укрексімбанк" – 40,70 - 41,70 грн

"ПУМБ" – 40,50 - 41,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,36 - 8,73 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 9,05 грн

"Укрексімбанк" – 8,55 - 8,95 грн

"ПУМБ" – 8,50 - 9,00 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,70 грн. Купують за 38,70 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,50 грн. Продають за 41,50 грн

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, що долар коштуватиме дорожче, ніж передбачалося раніше. З його слів, якщо наприкінці минулого тижня курс американської валюти прогнозувався на рівні 36,8-37,8 грн, то зараз – 37,25-38,25 грн.

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