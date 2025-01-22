Курс валют на 23 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 23 січня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 13 копійок й становить 42,16 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 42,16 (-13 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,87 (+15 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,25 (+12 коп.)
Раніше йшлося про те, що Національний банк 2025-го забезпечить "стійкість" валютного ринку. Курс долара "не злетить у космос".
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