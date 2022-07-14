Курс євро і долара зрівнявся в ціні: експерти пояснили, що це буде означати для кожного українця

Вперше за двадцять років долар і євро зрівнялися і на світових ринках, і в Україні, звичної різниці у курсі гривні до цих валют вже майже немає.

Чому долар укріплює свої позиції - за останній тиждень за нього просять на дві гривні більше - з’ясувала ТСН.

Ще тиждень тому за долар в обмінниках просили тридцять п’ять гривень. Нині - тридцять сім щонайменше, і це ще не межа. І це коли офіційна позначка Нацбанку від початку повномасштабної війни досі тримається на рівні 29,25.

«Бачимо політику множинних курсів, коли ми бачимо от в обміннику один курс, фіксований курс інший, курс за операціями на банківських картках – третій», - каже економіст Олексій Кущ.

Все може змінити рішення Національного банку. Тут можуть відпустити курс у вільне плавання, тобто повернути все на довоєнні рейки. Бо долар - це такий самий товар, як хліб, помідори чи цукор. Для ринкового ціноутворення навіть умови потрохи створюються, каже Олексій Кущ: «Підвищення облікової ставки до 25% - це якраз для того, щоб перейти до змінного валютного курсу».

Ще один сигнал, переконує економіст, - урядове рішення про скасування критичного імпорту. Щоб купувати будь-які товари за кордоном, необхідна іноземна валюта. А от придбати її могли лише обрані - ті, хто завозили товари за визначеним Кабміном списком. Тепер дозволили усім. Попит на іноземну валюту збільшився. Однак, більше її в країні не стало…

Вплинути на це могли б експортери - такі собі продавці за валютним прилавком. Втім, свій коштовний виторг викидати на ринок не поспішають, не хочуть продавати задешево. Чекають поки курс Нацбанку зрівняється з готівковим.

«Ми бачимо на обмінниках сьогодні 37,55 - це вже девальвація на очікуваннях того, що буде вводитися ринковий курс. Міняли, які працюють на сірому ринку або на тіньовому ринку, вони підтягують до позначок, які будуть на міжбанківському валютному ринку», - каже Кущ.

Якщо гривня в обмінниках схудла тільки в очікуванні розмороження курсу, уявіть, що станеться після? Як це позначиться на нас, бізнесі і країні? Заступник голови правління транзакційного банку Ростислав Наконечний пропонує пригадати 14-15 роки, коли гривня просіла катастрофічно. І наводить найпростіший приклад з нових часів - пальне. Його купуємо за кордоном, за валюту, за тим курсом, який на початку війни встановив Нацбанк. «А тепер порахуйте, якби це паливо купувалося АЗС чи постачальниками за ціною ринкового курсу - 37. То воно коштувало б вже не 50, а 70-80 гривень. Отак би воно стосувалося кожного громадянина», - каже він.

Зростання вартості пального автоматично означає стрибок геть усіх цін. Але з іншого боку - міжнародна фіндопомога також заходить в бюджет за офіційним курсом. До чого ж схиляється Національний банк? Сергій Ніколайчук, заступник голови НБУ, не дає жодних прогнозів, а лише тихенько заспокоює.

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«Ми чудово розуміємо, що фіксований обмінний курс призводить до накопичення певних дисбалансів в економіці. Ми, точно можу вам підтвердити, аналізуємо різні варіанти, і поки що актуальним залишається варіант з фіксацією на тому рівні офіційного обміну курсу 29,25, коли він був зафіксований від перших днів війни», - додає Ніколайчук.

Готівковий курс, тобто той, що ми бачимо на табло обмінників, і далі буде піддаватися панічним атакам, але підігравати спекулянтам не варто.

Паритет долара над євро пояснюється тим, що західний світ нині переживає найбільшу інфляцію за останні 40 років. У Сполучених Штатах підвищили облікову ставку, що, власне, означає - зробили гроші дорожчими, отже, привабливішими для тих, хто хоче заробити. Додається ще одна причина - світ завмер в очікуванні фінансової кризи. Тому намагається вкласти туди, де стабільно, надійно і спокійно. Тобто в долар.

Нарешті у самій Європі надто повільно реагують на нові виклики- енергетичні. Там виявилися неготовими до різкого обмеження дешевого російського газу для виробництв. Валюта - чутлива до світових потрясінь.

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