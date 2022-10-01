Курсантів російських училищ відправлять на війну: в Генштабі розповіли деталі

Російська армія потерпає від нестачі кадрів, які необхідні їй для війни в Україні.

Зокрема, російським військам невистачає офіцерських кадрів. Саме тому військове керівництво РФ вимушене передчасно задіяти курсантів військових училищ.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

У Тюменському військовому училищі буде проведено достроковий випуск курсантів. Їх планують направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом.

Своєю чергою, курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища направляють для проведення підготовки полків мобілізаційного резерву, що здійснюється на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст.

У Генштабі наголошують, що для підрозділів планують заходи підготовки та злагодження терміном не більше одного місяця, а потім вони відбудуть до району ведення бойових дій на території України.

Як повідомляла розвідка Британії, мобілізованих російських чоловіків, більшість з яких немає військового досвіду, відправлять на війну проти України після мінімальної підготовки. На військові бази почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації РФ.

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