Київ зберігає Курську область як козир для потенційного обміну територіями між Україною та РФ.

Про це пише видання Bloomberg.

Після того, як українські війська захопили частину Курської області Росії в результаті несподіваної атаки, президент Володимир Путін заявив представникам оборони, що їхньою "головною метою було відбити вторгнення". Минуло вже шість місяців, а росіяни досі намагаються виконати завдання свого диктатора.

"Нездатність Путіна вигнати українську армію з території Росії може набути додаткового значення, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на угоді про припинення війни. У той час як російські війська продовжують поступово просуватися на полі бою на Сході України, Київ зберігає розмінну монету в Курську для потенційного обміну територією на будь-яких переговорах", - зазначають журналісти.

Видання підкреслює, що окупація російської землі іноземною армією після Другої світової війни є особистою невдачею для Путіна, чий внутрішній імідж базується на тому, що він є сильним правителем, який захищає інтереси нації.

Російські сили наразі повернули лише близько половини території, навіть за допомогою тисяч північнокорейських солдатів, надісланих до регіону.

"Бойові дії охоплюють лише крихітну територію Курської області, яка сама є невеликою частиною РФ. Тим не менш, українське вторгнення до регіону з населенням близько 1 мільйона людей стало шоком для росіян, наблизивши до них наслідки війни, яку розпочав Путін", - продовжили журналісти.

Очільник фонду "Санкт-Петербург Політика" Михайло Виноградов нещодавно визнав, що "система не була особливо підготовлена ​​— ні до втрати території, ні до того, що все затягнеться".

Нагадаємо, ЗСУ 5 січня 2025 року почали новий наступ у Курській області РФ.

"Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує", – без деталей написав очільник ОП Андрій Єрмак у Telegram.

Атаку на кількох напрямках підтвердили в Центрі протидії дезінформації РНБО.

Однак аналітики проєкту Deep State скептичні щодо цих заяв про успіхи ЗСУ на Курщині.

Експерти зазначають, що водночас російська армія здійснює наступ на Малу Локню, Свердлікове та Леонідівку, а російські медіа "вибудовують відчуття перемоги і приписують собі в рази більші заслуги".

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