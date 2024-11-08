Курськ в обмін на окуповані території України: розкрито деталі плану Трампа

План Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні передбачає заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту. Це може спонукати росіян до активніших бойових дій.

Про це пише Forbes з посиланням на The Wall Street Journal.

"Трамп пообіцяв припинити війну в Росії до своєї інавгурації в січні. The Wall Street Journal отримав деталі плану Трампа - і вони спонукають росіян атакувати якомога сильніше і швидше в Курську, незважаючи на втрати, які можуть бути завдані", - пише видання.

За даними The Wall Street Journal, Трамп планує запропонувати перемир'я вздовж поточної лінії зіткнення, яка проходить через південну і східну Україну до Курська, де зараз перебувають українські війська.

Якщо план спрацює, Росія фактично віддасть 270 квадратних миль власної території в обмін на утримання близько 20% території України, які наразі окуповані російськими військами.

Видання припускає, що Володимир Путін може погодитися на такий обмін, хоча раніше вимагав від своїх військ вибити українські підрозділи з Курська до 1 жовтня. Цей дедлайн російські війська, вочевидь, пропустили.

Нагадаємо, раніше видання The Economist з посиланням на ексміністра закордонних справ України Вадима Пристайка заявило, що Росія може спробувати фізично ліквідувати українське керівництво до інавгурації нового президента США Дональда Трампа.

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