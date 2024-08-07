Курська АЕС: що відбувається з охороною стратегічного об’єкта РФ

Під час боїв, які ведуться на території Курської області РФ, Росгвардія заявила про посилення захисту місцевої АЕС. Однак наразі охороняють Курську АЕС винятково “росгвардійки”.

Про це повідомляє Telegram-канал “Важные новости" з посиланням на співробітників атомної станції.

“Серед співробітників Росгвардії, які охороняють Курську АЕС, залишилися одні жінки, а у керівництва немає плану на випадок удару”, – йдеться у повідомленні.

Водночас росіяни передислокували засоби ППО ближче до станції.

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“Панцирі” переїхали ближче до станції. Весь час відстрілюються. Охорона станції – зазвичай прапорщики Росгвардії. Зараз сидять одні жінки, мабуть, чоловіків вони всіх зібрали, відправили туди [до району бойових дій]”, – розповів один із працівників АЕС.

Минулої ночі в районі Курської АЕС було чути вибухи. Місто Курчатов, де розташована станція, начебто атакували БпЛА.

Як розповів виданню співрозмовник, на АЕС немає захисного укриття.

“Вони сказали, що треба ховатися, але не сказали куди. Я так розумію, що вони не розглядають взагалі такого питання [можливої атаки на АЕС]. Кажуть, що ми захищені, нас захищають наші війська”, – додав він.

Зараз бойові дії тривають приблизно за 76 км від АЕС.

Нагадаємо, на тлі інформації від російських пропагандистів про нібито прорив ЗСУ через півтори доби після початку подій у Курській області запроваджено "режим надзвичайної ситуації".

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