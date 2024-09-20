Курська операція: чи перекидають росіяни сили з Покровського напрямку — аналітик DeepState

Співзасновник і аналітик платформи DeepState Роман Погорілий стверджує, що на цей час не спостерігається перекидання російських військ з Покровського напрямку до Курської області РФ, де триває наступ українських військ.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу “Київ24”.

“За нашою інформацією, цього [перекидання військ з Покровського напрямку] поки не відбулося. І я не знаю, чи варто очікувати цього. Це нелогічно, вони не будуть перекидати [війська з Покровського напрямку], тому що у них є багато інших районів і напрямків”, - вважає експерт.

За словами Погорілого, у росіян дуже багато стоїть на кону саме в районі Покровська, тому всі сили вони будуть перетягувати саме туди.

“За попередньою інформацією, вони перекинули туди — в район Покровська – ще додаткові певні резерви з тилу. Тому не варто надіятися, що звідти щось піде на Курщину. Вони [до Курської області] з інших районів перетягнули [війська]”, - зазначив аналітик DeepState.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що близько 40 тисяч російських військових протидіють українському наступу в Курській області РФ.

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