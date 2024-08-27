Курська операція не є окупацією: Зеленський назвав головну причину вторгнення на територію РФ

Операція Сил оборони України у Курській області РФ не є окупацією, адже Україна не мала і не має намірів збільшувати територію держави за рахунок приєднання будь-яких територій сусідніх країн.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у вівторок, 27 серпня.

"У нас іде оборонна операція і захист. Ми даємо можливість робити буферні зони. А на нашій території ми відповідаємо всіми захисними можливостями та кроками, зокрема й на території РФ, щоб не допустити окупації нашої землі", – зазначив президент.

Він додав, що Росія вже окупувала 27% української землі. Тому Сили оборони України і надалі робитимуть все можливе, щоб росіяни не змогли окупувати ще більше.

"Ви бачите, що ми нічого не приєднуємо до нашої держави, не змінюємо законодавство, інституції тощо. Нам не потрібні зайві чужі землі. І чужі громадяни також нам не потрібні", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, ЗСУ взяли під контроль ще два населених пункти у Курській області. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Також є поповнення обмінного фонду.

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