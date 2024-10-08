Курська операція відкрила "третій шлях" виходу з війни – Foreign Policy

В Україні розраховують, що зможуть обміняти російські землі на свої, зазначає Foreign Policy.

Операція ЗСУ в Курській області Росії, ймовірно, допомогла у досягненні стратегічної мети – уможливила переговори, засновані на взаємному обміні землями.

Про це пише американський журнал Foreign Policy.

Видання зазначає, що такі переговори "встановлюють надійний третій шлях виходу з цієї війни", коли капітуляція України виключена, а повна перемога наразі малоймовірна.

На Заході сходяться у тому, що "Україна і Росія в кінцевому підсумку повинні будуть сісти за стіл переговорів і піти на поступки, щоб покласти край війні", йдеться у статті. І, поки українські війська зберігатимуть присутність на російській території, Москва не зможе претендувати на будь-яку перемогу у війні.

"Окупувавши російську територію, принаймні теоретично, Київ створив прецедент, яким він може завершити війну на свою користь", – пише журнал.

Зазначається, що у Курській області з'явилася "українська теорія перемоги" – в Україні розраховують, що зможуть обміняти захоплені російські землі на свої.

"Операція в Курській області, принаймні, значно зміцнила позиції України на будь-яких майбутніх переговорах", – резюмували у Foreign Policy.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області РФ "дуже важливим етапом війни". Також вона "дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону".

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