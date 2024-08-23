Курська операція є початком нової стратегії України – екскерівник зовнішньої розвідки

Нова стратегія може дати перспективу перемоги, але її необхідно продовжувати і поширювати.

Росія нав'язує Україні стратегію довгострокової війни та ослаблення підтримки союзників, але командуванню ЗСУ запропонували альтернативні моделі асиметричних дій.

Про це заявив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках, генерал армії Микола Маломуж в інтерв'ю OBOZ.UA.

Генерал наголосив, що це лише початок зміни стратегії ЗСУ.

"Це завдання ударів по території РФ, підготовка стратегічних ударів на окупованих територіях. Це справжнє мистецтво війни – малими засобами діяти ефективно проти ворога, що перевищує за чисельністю. Нарешті ми перейшли до цієї комплексної стратегії. Її початок – Курська операція", – зазначив Маломуж.

Генерал підкреслив, що стратегічні зміни на фронті відбудуться лише тоді, коли операція продовжиться у Брянській та Бєлгородській областях. Водночас необхідні стратегічні удари по об'єктах противника на окупованих українських територіях.

На думку Маломужа, це може дати перспективу перемоги, але необхідно продовжувати діяти масштабно, нестандартно та неочікувано.

Нагадаємо, за оцінками аналітиків, ворог стягує до Курщини сили з менш критичних ділянок лінії фронту, таких як захід Запорізької та Херсонської областей.

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