Курська операція: Зеленський повідомив, скільки військ і звідки перекинула туди РФ

За словами президента, завдяки цій операції співвідношення артилерійських ударів на Покровському напрямку – вже не 1 до 12, а 1 до 3.

Ідея Курської операції України полягала в тому, щоб відтягнути російські війська з фронту на їхню ж територію. Так, ворог перекинув до Курської області близько 60 тис. військових.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю NBC News.

Зеленський зауважив, що Україна не збільшувала кількість своїх військ для Курської операції, За його словами, "там була в іншому ідея".

"Тобто, це ідея і одна із цілей в Курській області – стягнення російських військ в їх точку, на їхню територію. Зараз я вже можу це комунікувати, тому що вони стягнули там на сьогодні близько 60 тисяч", – розповів президент.

Він також повідомив, що росіяни відтягнули свої сили з деяких місць на фронті, де українцям загрожували труднощі через брак озброєння.

"В якийсь момент цієї "дірки" постачання (зброї – ред.) у нас застосування зброї було 1 до 12. Саме в артилерії – один наш снаряд на 12 російських снарядів. Вони (росіяни – ред.) відтягнули сили із Запорізької області, Херсонської області, але вони не відтягнули сили від Покровська", – розповів глава держави.

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Він зазначив, що на Покровському напрямку "дуже складно". Однак на сьогодні співвідношення артилерійських ударів уже не 1 до 12, а 1 до 3.

"Чи у нас збільшилась кількість зброї? Ні. Чи у них зменшилась? Так, бо перетягнуті ті чи інші сили та ті чи інші засоби", – пояснив Зеленський.

До слова, у цьому ж інтерв'ю президент України заявив, що не інформував адміністрацію президента США Джо Байдена про плани розпочати операцію в Курській області.

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