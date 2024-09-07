Курська операція ЗСУ посіяла сумніви у російської еліти — Financial Times

Операція була “значним тактичним досягненням”, вважає директор американського ЦРУ.
Курська наступальна операція Збройних сил України посіяла сумніви в російської еліти.
Про це заявили керівники розвідувальних служб США і Великої Британії Білл Бернс і Річард Мур, пише Financial Times.
Так, директор американського ЦРУ Бернс зазначив, що Курська операція була “значним тактичним досягненням”, що підняло бойовий дух українців і оголило слабкі сторони Росії.
"Це викликало питання у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе", — заявив глава розвідки США.
Водночас, за словами керівника Mi-6 Мура, це був “типово зухвалий і сміливий крок з боку українців, щоб спробувати змінити хід гри”.
Нагадаємо, за місяць після початку операції Сили оборони України встановили контроль над територією Курської області РФ площею понад 1300 км². Таким чином була створена буферна зона на кордоні з Сумською областю України.
Читайте також:
- Країни НАТО не збиватимуть російські ракети над Україною: міністр оборони Нідерландів назвав причину
- Американські ракети JASSM для F-16: як допоможуть на полі бою — аналітик ISW
- Катастрофа F-16 оголила проблему України — BI