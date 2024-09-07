Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Курська операція ЗСУ посіяла сумніви у російської еліти — Financial Times

Курська операція ЗСУ посіяла сумніви у російської еліти — Financial Times

Російський диктатор Володимир Путін / Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Операція була “значним тактичним досягненням”, вважає директор американського ЦРУ.

Курська наступальна операція Збройних сил України посіяла сумніви в російської еліти. 

Про це заявили керівники розвідувальних служб США і Великої Британії Білл Бернс і Річард Мур, пише Financial Times.

Так, директор американського ЦРУ Бернс зазначив, що Курська операція була “значним тактичним досягненням”, що підняло бойовий дух українців і оголило слабкі сторони Росії.

"Це викликало питання у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе", — заявив глава розвідки США.

Водночас, за словами керівника Mi-6 Мура, це був “типово зухвалий і сміливий крок з боку українців, щоб спробувати змінити хід гри”.

Нагадаємо, за місяць після початку операції Сили оборони України встановили контроль над територією Курської області РФ площею понад 1300 км². Таким чином була створена буферна зона на кордоні з Сумською областю України.

Читайте також:

Третя штурмова показала роботу дронами по ворогові

Третя штурмова показала роботу дронами по ворогові

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація