Курська операція ЗСУ створила дилему для Путіна: адмірал Бауер оцінив ситуацію на фронті

Україна і Росія зіткнулися з однаковими проблемами у війні – дефіцит людського ресурсу, недостатня підготовка мобілізованих та необхідність пошуку нових джерел боєприпасів та озброєння. Подальший розвиток ситуації на фронті залежатиме від того, яка зі сторін знайде кращі рішення для подолання цих проблем.

Таку думку висловив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Три головні проблеми України та Росії

"Я думаю, що зараз обидві сторони мають однакові проблеми. Перша – це кадрова. Обидві сторони шукають нових солдатів. Потім вам потрібно навчити цих солдатів, це друге питання, над яким працюють обидві сторони. Але росіяни в перші два роки війни втратили багато людей, багато старших офіцерів, які могли б навчати тих солдатів", – пояснив Бауер.

Він додав, що Україні допомагають 50 країн світу, зокрема й у питаннях підготовки новобранців та навчання військових фахівців.

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"По-третє, обидві країни шукають нові можливості та більше боєприпасів. І тут Україні допомагають 50 країн, у той час, коли Росія збільшила свій оборонний потенціал до рівня воєнної економіки та отримує допомогу таких сумнівних країн, як Іран і Північна Корея, а також непряму допомогу Китаю. Отже, обидві сторони мають схожі проблеми і працюють над ними", – підкреслив голова комітету НАТО.

На думку Бауера, росіяни чекають на слушний момент для наступу, а Україна розглядає варіанти контрнаступу.

"Курськ – це хороший приклад контрнаступу України. Вперше після 1941 року іноземна держава опинилася на російській землі! Це стратегічна проблема для Росії. І це також створює операційні проблеми для Росії через логістичні лінії, які проходять через Курськ", – зауважив адмірал.

Він підкреслив, що сценарій, за яким розвиватимуться події на фронті, залежить від здатності вирішити проблеми, з якими зіткнулись Україна та Росія у цій війні.

Наслідки Курської операції ЗСУ

За словами Бауера, Україна має низку успіхів в результаті Курського контрнаступу попри те, що, скоріш за все, всі плани українцям реалізувати не вдалося.

"Можливо, Україна очікувала відведення додаткових військ з Донбасу в Курську область для розв'язання проблеми в Курську. І це не так сталося, як, напевно, всі думали. Але ми повинні дивитися на Курськ багатошарово: на стратегічному, оперативному і тактичному рівні", – зазначив голова комітету НАТО.

Він пояснив, що на стратегічному рівні Україна створює для Росії дилему. Адже Путін розпочинав свою "СВО" нібито для захисту Росії, а тепер все обернулося тим, що на російську територію зайшли українські війська.

"Це погано [для Путіна – ред.]. Тому я вважаю, що це розумний крок України. Також це призвело до дискусії в Росії про те, "що ми будемо робити з цим", "ми будемо переорієнтовуватися з Донбасу на Курськ чи ні". Я вважаю, що стратегічна дилема все ще існує, тому що ця історія для Путіна погана. Але поки що він дозволяє цьому продовжуватися і не змінює своїх пріоритетів", – сказав Бауер.

Він також зазначив, що продовжуватиме наполягати на дискусії щодо оборонних виробничих потужностей у Європі, які "необхідно серйозно нарощувати не лише для того, щоб продовжувати підтримувати Україну, але й для збільшення наших власних можливостей".

Нагадаємо, адмірал Бауер застеріг від зневіри стосовно шансів України на перемогу у війні. За його словами, песимісти не виграють воєн.

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