Курська операція ЗСУ є лише частиною масштабнішого плану — начальник Сумської МВА

Голова військової адміністрації Сум Олексій Дрозденко заявив, що операція України в Курській області Росії є лише частиною ширшої військової кампанії.

Про це Олексій Дрозденко сказав у коментарі для The Guardian.

За його словами, ця операція виявилася успішнішою, ніж очікувалося, і є лише частиною більш масштабного плану.

"Ми бачимо лише частину цієї операції, у майбутньому ми побачимо кілька етапів", - заявив Дрозденко, підкреслюючи, що нинішнє вторгнення відрізняється від попередніх рейдів у Бєлгородську область.

За словами Дрозденка, у перший день операції лише 15 постраждалих потребували госпіталізації, що вказує на відносно низький рівень втрат. Він також зазначив, що кількість військовополонених іноді сягає 100-150 осіб на день. Багато з захоплених російських військових - молоді строковики, які, за словами Дрозденка, "не хочуть воювати з нами".

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Київ збільшує свій "обмінний фонд" для майбутніх обмінів військовополоненими з Росією.

Нагадаємо, Україна завдала ударів по двох ключових мостах у Курській області Росії, суттєво порушивши російські маршрути постачання. Ці атаки можуть свідчити про наміри українських військ закріпитися в регіоні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.