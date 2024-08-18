Курська операція ЗСУ є лише частиною масштабнішого плану — начальник Сумської МВА

Очільник військової адміністрації Сум розкрив деякі деталі щодо нещодавньої операції України в Курській області Росії.
Голова військової адміністрації Сум Олексій Дрозденко заявив, що операція України в Курській області Росії є лише частиною ширшої військової кампанії.
Про це Олексій Дрозденко сказав у коментарі для The Guardian.
За його словами, ця операція виявилася успішнішою, ніж очікувалося, і є лише частиною більш масштабного плану.
"Ми бачимо лише частину цієї операції, у майбутньому ми побачимо кілька етапів", - заявив Дрозденко, підкреслюючи, що нинішнє вторгнення відрізняється від попередніх рейдів у Бєлгородську область.
За словами Дрозденка, у перший день операції лише 15 постраждалих потребували госпіталізації, що вказує на відносно низький рівень втрат. Він також зазначив, що кількість військовополонених іноді сягає 100-150 осіб на день. Багато з захоплених російських військових - молоді строковики, які, за словами Дрозденка, "не хочуть воювати з нами".
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Київ збільшує свій "обмінний фонд" для майбутніх обмінів військовополоненими з Росією.
Нагадаємо, Україна завдала ударів по двох ключових мостах у Курській області Росії, суттєво порушивши російські маршрути постачання. Ці атаки можуть свідчити про наміри українських військ закріпитися в регіоні.
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