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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Курська операція стала ключовою у звільненні українських полонених — Генштаб

В Генштабі назвали Курську наступальну операцію найбільш результативною щодо поповнення «обмінного фонду».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Курська операція стала ключовою у звільненні українських полонених — Генштаб

Операція на Курщині — що відомо / © Getty Images

Майже на тисячу осіб поповнили «обмінний фонд» українські захисники під час Курської операції.

Про це повідомив Генштаб 25 травня.

«У період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил РФ. І надалі продовжують активні дії на території Курської області», — повідомили в Генштабі.

Для звільнення українців з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють «обмінний фонд» російськими солдатами та офіцерами.

«Найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція», — написали в Генштабі.

Тим часом Росія готує літній наступ 2025 року і зосереджує свої війська біля півночі України — найбільша загроза на Сумщині та Харківщині.

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