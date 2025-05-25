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- Війна
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Курська операція стала ключовою у звільненні українських полонених — Генштаб
В Генштабі назвали Курську наступальну операцію найбільш результативною щодо поповнення «обмінного фонду».
Майже на тисячу осіб поповнили «обмінний фонд» українські захисники під час Курської операції.
Про це повідомив Генштаб 25 травня.
«У період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил РФ. І надалі продовжують активні дії на території Курської області», — повідомили в Генштабі.
Для звільнення українців з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють «обмінний фонд» російськими солдатами та офіцерами.
«Найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція», — написали в Генштабі.
Тим часом Росія готує літній наступ 2025 року і зосереджує свої війська біля півночі України — найбільша загроза на Сумщині та Харківщині.
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