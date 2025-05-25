Операція на Курщині — що відомо / © Getty Images

Реклама

Майже на тисячу осіб поповнили «обмінний фонд» українські захисники під час Курської операції.

Про це повідомив Генштаб 25 травня.

«У період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця збройних сил РФ. І надалі продовжують активні дії на території Курської області», — повідомили в Генштабі.

Реклама

Для звільнення українців з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють «обмінний фонд» російськими солдатами та офіцерами.

«Найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція», — написали в Генштабі.

Тим часом Росія готує літній наступ 2025 року і зосереджує свої війська біля півночі України — найбільша загроза на Сумщині та Харківщині.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.