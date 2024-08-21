Курський прорив ЗСУ може стати пасткою для України – The New York Times

Через два тижні після раптового початку Курської операції, російські війська оговталися від початкового шоку і намагаються використати розширення фронту у своїх інтересах.

Про це пише The New York Times.

"Сили Кремля сповільнили наступ [ЗСУ – ред.], оскільки посилення лінії фронту в Курській області Росії відкриває нову фазу битви з великими політичними ставками для обох сторін", – зазначає видання.

Хоча після початку Курської операції українських сил Путін пообіцяв рішучу відповідь на перше вторгнення на територію Росії після Другої світової війни, досі росіяни лише намагалися стримати вторгнення. На думку західних аналітиків, це ставить питання про те, на який ризик готова піти виснажена армія Росії, щоб відтіснити українські сили з території РФ, і чи здатна вона взагалі це зробити.

Водночас російські військово-політичні експерти наголошують, що у військовому відношенні гамбіт Києва створив можливість подальшого виснаження обмежених сил України та досягнення успіхів росіянами на інших ділянках фронту.

Російські військові аналітики заявляють, що це може перетворити "короткострокову політичну перемогу президента України Володимира Зеленського на стратегічну поразку". А Курська операція, яка спочатку була представлена ​​як блискучий військовий хід, може зрештою "стати пасткою для української армії".

"Вторгнення в Курськ лише розширило і продовжило війну на виснаження, в якій Росія має ресурсну перевагу", – заявив Василь Кашин, політолог з державної московської Вищої школи економіки, який вивчає політичні наслідки війни для Росії.

За словами аналітиків, російське військове командування глобально має вибір між двома сценаріями: спробувати зібрати нове потужне угруповання і швидко знищити український плацдарм у Курській області або використовувати свою перевагу в авіації та артилерії й під їхнім прикриттям поступового відтісняти українські сили в напрямку кордону.

"Реалізація обох цих стратегій може зайняти тижні або навіть місяці та здійснюватиметься за рахунок інших ділянок фронту. Це відображає реальність війни, де жодна зі сторін не має достатньо ресурсів, щоб змусити противника припинити бойові дії", – зазначає видання.

Після першого тижня боїв український наступ у Курській області сповільнився. Наразі більшість військових аналітиків вважають, що Україна не зможе захопити ще будь-які стратегічні цілі, такі як Курська АЕС чи столицю області. На їхню думку, Росія зараз зосередила достатньо сил, щоб перетворити ситуацію у Курській області у той самий тип позиційної війни, який склався на інших ділянках фронту на території України.

Нагадаємо, Сили оборони України затискають ворога в Глушківському районі Курської області. Там можливий котел для росіян.

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