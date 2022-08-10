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"Курять у невизначених місцях": у Новоолексіївці згоріли ангар і техніка російських військ (фото)

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"Курять у невизначених місцях": у Новоолексіївці згоріли ангар і техніка російських військ (фото)

Фото: СтратКом ЗСУ

У тимчасово захопленій Новоолексіївці на Херсонщині згоріли ангар та техніка російських військ.

Схоже, окупанти продовжують курити у непризначених для цього місцях.

Про це Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив 10 серпня в Мережі.

"Окупанти продовжують тотальне нехтування заходами безпеки і курінням в невизначених місцях. На цей раз в окупованій Новоолексіївці Херсонської області теж хтось невдало покурив", – йдеться в заяві.

Так, внаслідок цього згоріли ангар і техніка. Залишки згорілих боєприпасів зафіксували на фото.

Фото: СтратКом ЗСУ / ©
Фото: СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, протягом 9 серпня українські військові знищили чотири російських склади, дві бази та один штаб. Зокрема, були підірвані склади окупантів біля Генічеська та Новоолексіївки.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4811
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