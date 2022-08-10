"Курять у невизначених місцях": у Новоолексіївці згоріли ангар і техніка російських військ (фото)

У тимчасово захопленій Новоолексіївці на Херсонщині згоріли ангар та техніка російських військ.
Схоже, окупанти продовжують курити у непризначених для цього місцях.
Про це Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив 10 серпня в Мережі.
"Окупанти продовжують тотальне нехтування заходами безпеки і курінням в невизначених місцях. На цей раз в окупованій Новоолексіївці Херсонської області теж хтось невдало покурив", – йдеться в заяві.
Так, внаслідок цього згоріли ангар і техніка. Залишки згорілих боєприпасів зафіксували на фото.
Нагадаємо, протягом 9 серпня українські військові знищили чотири російських склади, дві бази та один штаб. Зокрема, були підірвані склади окупантів біля Генічеська та Новоолексіївки.
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