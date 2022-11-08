"Кують нову партію": Арестович пояснив політичну активність власника ПВК "Вагнер" Пригожина

На думку Арестовича, Путін вирішив створити "військову партію", щоб тримати під контролем протестний електорат.

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому очільник ПВК "Вагнер", олігарх Пригожин натякнув, що втручався в американські вибори.

Про це Арестович розповів у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"З Пригожина явно роблять партію військових", – зазначив радник ОП.

Фейгін відповів, що очільник ПВК "Вагнер" сидів у в'язниці і нібито належить до "касти" так званих "опущених" (пасивних гомосексуалістів), а тому навряд чи отримає повагу у РФ, де у суспільстві важливу роль відіграють так звані тюремні "поняття".

(Зазначимо, що в місцях позбавлення волі в Росії ув'язнені нерідко поділяються на кілька груп. "Опущеними" оголошуються ув'язнені, які входять у гомосексуальні контакти пасивної ролі (добровільно чи примусово).

На думку Арестовича, Путін вирішив створити "військову партію".

"Саме тому "подають голос" так звані (російські. – Ред.) військові "кореспонденти", "блогери" і т.д. Чому це роблять? Тому що, коли після програшу у війні події в Росії стануть некерованими, їм потрібно буде сила, яка буде кричати про реванш, але буде лояльною і керованою. Саме тому Пригожину дозволяють робити гучні зовнішньополітичні заяви, як от про вибори у США, чи внутрішньополітичні – наприклад обурюватися тим, що діти олігархів не воюють. Це технології. Як у Гіркіна є своя аудиторія, так і йому створять", – зазначив радник Офіск президента.

За його словами, ймовірна політична сила Пригожина "відтягне" голоси незадоволених в армії РФ, ультрапатріотів, "ветеранів".

"Вагнерівцям" створять лже біографію, що вони були єдиною потужною силою у війні з Україною, результативною. Партію "кують", – каже Арестович.

Радник ОП додав, на Міноборони РФ і Шойгу вже ніхто в Кремлі не сподівається, а сам Шойгу не наважиться на переворот.