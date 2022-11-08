"Кують нову партію": Арестович пояснив політичну активність власника ПВК "Вагнер" Пригожина

На думку Арестовича, Путін вирішив створити "військову партію", щоб тримати під контролем протестний електорат.
Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому очільник ПВК "Вагнер", олігарх Пригожин натякнув, що втручався в американські вибори.
Про це Арестович розповів у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.
"З Пригожина явно роблять партію військових", – зазначив радник ОП.
Фейгін відповів, що очільник ПВК "Вагнер" сидів у в'язниці і нібито належить до "касти" так званих "опущених" (пасивних гомосексуалістів), а тому навряд чи отримає повагу у РФ, де у суспільстві важливу роль відіграють так звані тюремні "поняття".
(Зазначимо, що в місцях позбавлення волі в Росії ув'язнені нерідко поділяються на кілька груп. "Опущеними" оголошуються ув'язнені, які входять у гомосексуальні контакти пасивної ролі (добровільно чи примусово).
На думку Арестовича, Путін вирішив створити "військову партію".
"Саме тому "подають голос" так звані (російські. – Ред.) військові "кореспонденти", "блогери" і т.д. Чому це роблять? Тому що, коли після програшу у війні події в Росії стануть некерованими, їм потрібно буде сила, яка буде кричати про реванш, але буде лояльною і керованою. Саме тому Пригожину дозволяють робити гучні зовнішньополітичні заяви, як от про вибори у США, чи внутрішньополітичні – наприклад обурюватися тим, що діти олігархів не воюють. Це технології. Як у Гіркіна є своя аудиторія, так і йому створять", – зазначив радник Офіск президента.
За його словами, ймовірна політична сила Пригожина "відтягне" голоси незадоволених в армії РФ, ультрапатріотів, "ветеранів".
"Вагнерівцям" створять лже біографію, що вони були єдиною потужною силою у війні з Україною, результативною. Партію "кують", – каже Арестович.
Радник ОП додав, на Міноборони РФ і Шойгу вже ніхто в Кремлі не сподівається, а сам Шойгу не наважиться на переворот.
Як власник ПВК "Вагнера" Пригожин будує політичну кар'єру
Раніше Євген Пригожин визнав своє втручання в американські вибори.
"Ми втручалися, втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо відразу обидві нирки та печінку", – заявляв він.
У Держдепі різко відповіли на цю заяву і нагадали, що США ще у 2018 році запровадили санкції проти Пригожина.
Також Пригожин відзначився гучними заявами, які потенційно можуть сподобатися простим росіянам. Так, він заявив, що в Росії не відбулася мобілізація еліт і поскаржився, що діти оліграхів не хочуть воювати.
На думку радника ОП Арестовича, така заява свідчить про те, що Пригожин намагається "загравати" з народом.
Пригожин перетворив ПВК "Вагнер" на "паралельну армію". Туди він вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених, і навіть маніяка-канібала.
Публічний "наїзд" Кадирова та Пригожина на Генштаб та Міноборони РФ підтверджують думку про певний союз між ними.