Квадратики над головою: відео зустрічі Путіна і Шойгу могли змонтувати

Відеозапис зустрічі президента країни-агресорки Володимира Путіна зі своїм міністром оборони Сергієм Шойгу може бути змонтованим.

Зокрема, на відео користувачі помітили, що над головою Сергія Шойгу миготять квадратики.

Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Зміна становища — зустріч Шойгу з Путіним, чи показ цієї зустрічі. Де Путін вчепився рукою у стіл, де у нього підкасані і занадто короткі штани, подовжені скроні, наче він не стригся давно, набряклий вираз обличчя, розпач, ніби він вдавився і не може сказати слова", — зазначив Арестович.

Радник голови ОП звернув увагу, що на відео у Шойгу в якийсь момент миготять квадратики над головою.

"Зайвий раз виникає відчуття, що його цифровізували. Це цілком можливо, навіть якщо він (Шойгу. — Ред.) живий", — сказав Олексій Арестович.

Зазначимо, що Шойгу останнім часом не часто з'являється на публіці або робить публічні заяви. Востаннє він говорив на публіці 19 квітня, а до цього - аж 29 березня. Через це у ЗМІ і соцмережах регулярно поширюють чутки про погіршення його стану здоров'я.

Нагадаємо, що у Мережі обговорюють неприродну позу Путіна під час зустрічі з Шойгу.

Раніше Олексій Арестович заявив, що одяг Шойгу під час зустрічі з Путіним – сигнал до закінчення війни.

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