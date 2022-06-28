Квадрокоптери, турнікети та наколінники: на Житомирщині чоловік продавав гумдопомогу, призначену для ЗСУ

На Житомирщині керівник благодійного фонду продавав гуманітарну допомогу, призначену для ЗСУ.
Чоловік ввозив з-за кордону квадрокоптери, тактичні рюкзаки та турнікети і самостійно їх продавав.
Про це повідомили в пресслужбі Офісі генерального прокурора.
Як стало відомо, керівник благодійного фонду переправляв через кордон гуманітарну допомогу для захисників, але згодом він не передавав ЗСУ, а продавав.
Зберігав турнікети, квадрокоптери, тактичні рюкзаки, наколінники та інші товари в холі одного з гуртожитків в Житомирі.
“Правоохоронці задокументували декілька фактів незаконного продажу гуманітарної допомоги на майже півмільйона гривень. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу”, - розповіли в Офісі генерального прокурора.
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