Квартири, приватні будинки та ОСББ: як працюватиме система компенсації знищеного житла українців

Пошкоджене житло поділятиметься на дві частини: яке можна відновити і яке не підлягає відновленню.

Громадянин України, чиє житло зруйновано чи постраждало через агресивні дії російських окупантів, можуть подавати у "Дії" заявку на відшкодування житла.

Про те, як працюватиме система компенсації житла - розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Говоримо про законопроєкт №7198 (проголосований в першому читанні - ред.). В ньому йдеться, що держава буде своїм людям, які втратили своє житло в результаті руйнування через російську агресію. Держава буде компенсувати все втрачене житло в м²", - зауважила вона.

За її словами, житло можна поділити на дві частини:

яке не підлягає відновленю. В такому випадку держава буде надавати нове житло. яке підлягає ремонту. Держава буде надавати відповідну грошову компенсацію.

Для квартир. Буде укладатись тристоронній договір між громадянином, забудовником і ОМС (забудовник будує, держава фінансує, людина отримує житло)

Для приватних будинків (житлових, садових, дачних). Людина може отримати компенсацію грошима, але не може витратити кошти на щось інше, крім відбудови свого будинку

Якщо пошкоджене спільне майно багатоквартирного будинку (сходові клітини, теплопункти, ліфти тощо). Наприклад, пояснює Шуляк, ОСББ зможе отримати компенсацію грошима і самостійно відбудувати, втім, витратити ці кошти на інші цілі, крім ремонту, буде неможливо.

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