Квартири, транспорт та антикваріат: суд заарештував майно Медведчука та планує перерахувати гроші з реалізації ЗСУ

Копи вилучили понад 300 картин відомих художників.
У Віктора Медведчука конфіскували предмети мистецтва та транспортні засоби. Їх згодом реалізують, а гроші перерахують на ЗСУ та витратять на відбудову зруйнованої інфраструктури.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.
Як стало відомо, правоохоронці проводять досудове розслідування щодо фактів протиправних дій посадових осіб підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина нардепа Віктора Медведчука Оксана.
Під час розгляду справи слідчі провели санкціоновані обшуки, в рамках яких вилучили:
- Понад 300 картин відомих художників, у тому числі: Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк.
- Снігоходи.
- Квадроцикли.
- Автомобілі.
- Арешт також наклали на три квартири та два майнові комплекси.
“Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури”, - наголосили в пресслужбі Нацполіції України.
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