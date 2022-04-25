Квасневський охарактеризував Путіна: живе в нереальному світі, не розуміє, що відбувається

Польща має історичний досвіт, тож до Росії, чи радянського режиму немає довіри, а Путін, який є зараз, зовсім відрізняється від того, що був 20 років тому.

Президент Польщі у 1995–2005 Александр Квасневський розповів в марафоні «Єдині новини», що Путін мав загарбницькі амбіції щодо України десятиліттями.

За його словами, ще на початку двотисячних Путін висловлювався про Україну – як частина великої Росії, але тоді це звучало від нього як мрія. А от після Помаранчової революції, коли переміг Ющенко, це дуже розізлило Путіна і вже тоді його мрія, за словами Квасневського перетворилась на план. Та ніхто на Заході не підозрював, що ситуація дійде до загарбницької війни, відмовлялись європейські лідери вірити у можливість такого розвитку подій навіть після анексії Криму.

«Десь із 2014 року після анексії Криму із ситуацією на Луганщини і Донеччині – це вже не стільки мрія, план, а обсесія і видно, що в нього жодного прагматизму вже немає», - зазначає політик.

Він додає, що зараз роки правління зробили із російського президента цілковитого ізгоя, який живе в своєму нереалістичному світі. «Я зараз обережно кажу, що я знаю Путіна номер один, а зараз ми бачимо Путіна номер 4-5, він дуже змінився. 22 роки при владі дуже людину змінюють, він здається ізольований. В нього немає радників, яким би він довіряє, він нікого не поважає. В нього також немає як такої сім’ї, в нього немає як у нормального президента дружини, чи дітей, які прийдуть і скажуть, що ти не правий. Він живе тепер в абсолютному нереальному світі, не розуміє, що відбувається», - зазначає Квасневський.

Політик додає, що попри всі свої думки, досягнути цілей Путін не зможе. «Він не розуміє, що це війна проти сильного, гордого народу. Він не може захопити Україну. Цю війну вже програв», - додає поляк.

Але Квасневський вбачає реальну загрозу для світу. Є в російській пропаганді зараз риторика, що нібито ціль Заходу - знищити Росії, тож для росіян розповідають, що краще вже, щоб цього світу не було, якщо в ньому не буде Росії.

Експрезидент Польщі розповів, чи зможуть міжнародні санкції проти Росії допомогти Україні перемогти

Тож зараз Польща, яка попри те, що в НАТО, планує розвивати свою армію. Планують збільшити кількість війська до 300 тисяч людей, буде закуповувати новітню техніку, а також збільшуватиме контингент із НАТО.

В цьому Кваснєвський вбачає, що один програш Путіна. Адже тепер російський президент руйнує свою країну, люди живуть гірше, фіни і шведи планують доєднатись до НАТО, чого Путін навіть не очікував, окрім того всі побачили справжнє обличчя російської армії. Також, не виключає Квасневський, що після перемоги питання України в НАТО буде очевидним і цього разу попри погрози Росії, всі будуть розуміти, чого ці погрози варті.

Експрезидент Польщі розповів, чи зможуть міжнародні санкції проти Росії допомогти Україні перемогти

Читайте також:

Російський Рубцовськ - місто мародерів: одні дружини там отримують "вантаж 200", інші ж - приміряють обновки

Одесити несуть до обстріляної багатоповерхівки квіти і іграшки, а комунальники готують її до відновлення

Улюбленець Мережі песик Патрон готувався стати зіркою виставок, а тепер працює на саперів за сир