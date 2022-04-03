Квіти, свічки та хвилина мовчання: у Грузії вшанували пам'ять вбитих росіянами українців (фото, відео)

Квіти, свічки та хвилина мовчання: у Грузії вшанували пам'ять вбитих росіянами українців (фото, відео)

Грузини прийшли до українського посольства у Грузії.

У столиці Грузії Тбілісі у неділю, 3 квітня, вшанували хвилиною мовчання загиблих українців, яких вбили російські окупанти.

Про це повідомляє SOTA.

Як зазначається, акція пройшла біля українського посольства у Грузії. Туди небайдужі грузини принесли свічки та квіти. Таким чином у Грузії вшанували пам'ять невинних українців, яких вбили росіяни.

Нагадаємо, Грузія не планує впроваджувати економічні санкції проти Російської Федерації у зв'язку з воєнною агресію РФ проти України.