Квіти, свічки та хвилина мовчання: у Грузії вшанували пам'ять вбитих росіянами українців (фото, відео)

Грузини прийшли до українського посольства у Грузії.
У столиці Грузії Тбілісі у неділю, 3 квітня, вшанували хвилиною мовчання загиблих українців, яких вбили російські окупанти.
Про це повідомляє SOTA.
Як зазначається, акція пройшла біля українського посольства у Грузії. Туди небайдужі грузини принесли свічки та квіти. Таким чином у Грузії вшанували пам'ять невинних українців, яких вбили росіяни.
Нагадаємо, Грузія не планує впроваджувати економічні санкції проти Російської Федерації у зв'язку з воєнною агресію РФ проти України.