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Квіти, свічки та хвилина мовчання: у Грузії вшанували пам'ять вбитих росіянами українців (фото, відео)

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Фото: SOTA / ©
Фото: SOTA / ©
Фото: SOTA / ©
Фото: SOTA / ©
Фото: SOTA / ©
Фото: SOTA / ©
Фото: SOTA / ©

Грузини прийшли до українського посольства у Грузії.

У столиці Грузії Тбілісі у неділю, 3 квітня, вшанували хвилиною мовчання загиблих українців, яких вбили російські окупанти. 

Про це повідомляє SOTA. 

Як зазначається, акція пройшла біля українського посольства у Грузії. Туди небайдужі грузини принесли свічки та квіти. Таким чином у Грузії вшанували пам'ять невинних українців, яких вбили росіяни. 

Нагадаємо, Грузія не планує впроваджувати економічні санкції проти Російської Федерації у зв'язку з воєнною агресію РФ проти України. 

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